Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rot-Goldene Traube

Die „Krone“ sucht die beste pannonische Weinbar

Burgenland
14.09.2025 05:00
(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Heute geht das  „Krone“-Voting im Rahmen der Verleihung der begehrten Rot-Goldenen Traube in die zweite Runde. Jeder kann für seinen ganz persönlichen In-Lokal-Favoriten abstimmen

0 Kommentare

Enorm war das Echo auf das „Krone“-Voting mit den ersten sechs Kandidaten in der neuen Kategorie „Die beste Weinbar des Burgenlandes“. Seit vergangener Woche werden die schönsten Refugien für echte Kenner der vinophilen Hochkultur präsentiert. Gleich nach dem Start stimmten bereits tausende „Krone“-Leser für ihren bevorzugten Favoriten ab. Zwei Finalisten setzten sich deutlich vom Rest der Lokalitäten ab. Mehr darf vorläufig nicht verraten werden.

Zitat Icon

Mit der Verleihung der Rot-Goldenen Traube als wichtigsten Preis der Branche wollen wir die Top-Adressen unter den Weinbars vor den Vorhang holen.

Christian Zechmeister, Geschäftsführer von Wein-Burgenland

Nach der ersten Runde stellt die „Krone“ nun weitere sechs Kandidaten vor. Bis nächsten Sonntag kann abgestimmt werden.  Im Voting-Finale stehen danach die zwei Besten der jeweiligen Wochenvorentscheidungen. Die Gala der Rot-Goldenen Traube findet am 10. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip statt. Auf die Entscheidung darf man gespannt sein.

My Burgenland Shop
 Sorgfältig zusammengestellt sind mehr als 100 erlesene Weine im beliebten „my burgenland“-Shop im Outlet-Center in Parndorf. Ein erfahrenes Team begleitet Gäste persönlich bei der Auswahl. Das Ambiente verbindet entspanntes Design, regionale Identität und authentische Genussmomente.

(Bild: Burgenland Tourismus_Stefan Gergely)

Genussquelle Rosalia
 Viel zu bieten hat die Genussquelle Rosalia mit Weinbar, Vinothek und Greißlerei auf einem Fleck – und das  363 Tage im Jahr. Direkt vor Ort kann das breite Sortiment an edlen Tropfen verkostet und zu fairen Ab-Hof-Preisen  mitgenommen werden – lehrreiche Verkostungen mit den Winzern inbegriffen.  

(Bild: Genussquelle Rosalia)

Selektion Vinothek
 Der Reichtum an Geschmack und die Qualität des burgenländischen Weinangebots spiegeln sich in der Selektion Vinothek in Eisenstadt wider. Ein nahezu majestätischer Ort, an dem sich die ganze Vielfalt an vinophiler Größe des Landes erleben lässt. „Höchste Qualität in jeder Facette“, lautet der Slogan.

(Bild: Esterhazy Selektion)

Ruckendorfer
 Der Schwerpunkt der Weinkarte liegt im Restaurant Ruckendorfer in Eisenstadt auf dem Burgenland. Die Lage in der Region Leithaberg gibt den Takt vor. Gebietstypische Weine wie der Gemischte Satz aus Wien ergänzen die breite Auswahl, wohl überlegte Empfehlungen zu den köstlichen Speisen ebenso.

(Bild: Ruckendorfer)

Mordorbar
 Ein Erlebnis für sich ist die elegante Mordorbar im Scheiblhofer The Resort in Andau. Allein schon die stilvolle Auswahl von 600 Weinen aus 350 Weingütern  beeindruckt jeden Genießer und Kenner.  Das Sortiment - Raritäten inklusive – wechselt  ständig, plus kreative Flights und Weincocktails.  

(Bild: Scheiblhofer Resort)

Largo Weinbar 
Mitten in Neusiedl am See lädt die Largo Weinbar jeden Tag ab 17 Uhr zum genussvollen Abend in einem stilvollen Ambiente. Seit 2012 hat sich der In-Treff als feste Größe für Weinliebhaber etabliert: „Hier wird  Wein nicht nur getrunken sondern erlebt.“ Gäste wissen die  persönliche Beratung zu schätzen.

(Bild: Genussquelle Rosalia)

Jetzt abstimmen!
Stimmen Sie jetzt für Ihren ganz persönlichen In. Lokal-Favoriten ab. Votingende ist der 21. 09. 23:59

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
17° / 20°
Symbol stark bewölkt
Güssing
16° / 20°
Symbol starke Regenschauer
Mattersburg
16° / 19°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
17° / 20°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
17° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
183.807 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
128.577 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
121.722 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3019 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2323 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1616 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Burgenland
Tatü-Tataaa!
So lief Doskozils ganz persönlicher Rettungstest
Alleinerzieher im Eck
Über die Runden kommen? „Zurzeit sehr schwierig“
Neue Kampagne
Aufwühlender Befund: Mobiles Team hilft bei Demenz
Forum in Eisenstadt
Europa im Krieg: Wofür lohnt sich der Kampf?
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf