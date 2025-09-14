Die „Krone“ sucht die beste pannonische Weinbar

Enorm war das Echo auf das „Krone“-Voting mit den ersten sechs Kandidaten in der neuen Kategorie „Die beste Weinbar des Burgenlandes“. Seit vergangener Woche werden die schönsten Refugien für echte Kenner der vinophilen Hochkultur präsentiert. Gleich nach dem Start stimmten bereits tausende „Krone“-Leser für ihren bevorzugten Favoriten ab. Zwei Finalisten setzten sich deutlich vom Rest der Lokalitäten ab. Mehr darf vorläufig nicht verraten werden.