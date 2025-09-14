Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit

Das hat es in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben: Die Bundesregierung hat nur ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt bereits die Hälfte der Wähler nicht mehr hinter sich. Noch schlimmer: 45 Prozent der Österreicher „fürchten“ zwar, dass die Koalition für die volle Regierungsperiode im Amt bleibt, gleichwohl 61 Prozent der Befragten ihr schon gar keinen Turnaround mehr zutrauen ...