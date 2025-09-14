Baby lag tot im Gebüsch: Endlich Spur zur Mutter?

Seit über zwei Monaten beschäftigt der Tod eines kleinen Menschleins die Polizei in Kärnten. Die Babyleiche war in einem beliebten und belebten Park am Wörthersee entdeckt worden – doch niemand wusste, wer die Eltern sind oder wie der Bub dahin gekommen war. Jetzt gibt es zumindest aus dem Labor erste Ermittlungserfolge.