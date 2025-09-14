Baby lag tot im Gebüsch: Endlich Spur zur Mutter?

Speed-Spezialist liegt nach schwerem Sturz im Koma
Seit über zwei Monaten beschäftigt der Tod eines kleinen Menschleins die Polizei in Kärnten. Die Babyleiche war in einem beliebten und belebten Park am Wörthersee entdeckt worden – doch niemand wusste, wer die Eltern sind oder wie der Bub dahin gekommen war. Jetzt gibt es zumindest aus dem Labor erste Ermittlungserfolge.
Anfang Juli hatte ein Mitarbeiter der Stadt Klagenfurt im Europapark den entsetzlichen Fund gemacht: In einem Gebüsch am sogenannten Iriskogel lag eine Einkaufstasche mit winzigen Knochen, die von einem Baby stammten.
