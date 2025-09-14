Andreas Gabalier liebt Tracht: „Hab 15 Lederhosen“

„Nicht schämen, für das, was wir sind, einzustehen“

Der ja für seine große Traditionsverbundenheit und die Heimatliebe bekannt ist. „Für eine Kultur ist das einfach das Um und Auf, an diesen Werten und Traditionen festzuhalten und sie, gerne auch zeitgemäß, weiterzuführen. Wir nehmen so viel von außen an und sollten uns nicht schämen, für das, was wir sind, einzustehen. Dass wir damit richtig liegen, das sieht man auch an den Urlaubern, die unsere schöne Heimat schätzen.“