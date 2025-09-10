Drei ganz große Herausforderer für den Favoriten

Endlich geht die Meisterschaft los! Ich kann es kaum erwarten! Die Klubs haben in der ICE-Liga heuer enorm investiert, das kann eine der besten und ausgeglichensten Saisonen überhaupt werden. Favorit ist für mich natürlich Abonnementmeister Salzburg. Mit Manny Viveiros haben sie einen alten Bekannten von mir als Trainer geholt. Ich habe mit ihm beim KAC noch zusammen gespielt und ihn dann auch als Coach gehabt. Ein sehr sympathischer Mensch und ein Top-Trainer. Die letzten Jahre in Amerika hat er auch noch viel Erfahrung gesammelt, war ja sogar Co-Trainer bei den Edmonton Oilers in der NHL. Dazu könnte Michi Raffl, wenn er unverletzt bleibt, der Königstransfer werden. Er hat Qualität, NHL-Erfahrung, Leadership und kann Härte reinbringen.