Koch zum ICE-Start

Drei ganz große Herausforderer für den Favoriten

Kärnten
10.09.2025 06:59
KAC ist heuer schon gut drauf, konnte auch in der CHL überzeugen.
KAC ist heuer schon gut drauf, konnte auch in der CHL überzeugen.(Bild: Kuess Josef)

Die ICE-Liga legt am Freitag los! KAC startet daheim gegen Szekesfehervar, VSV muss in der Fremde gegen Neueinsteiger Budapest ran. „Krone“-Kolumnist Thomas Koch analysierte im Vorfeld die Mannschaften. Favorit ist für Tommy ein alter Bekannter.

Endlich geht die Meisterschaft los! Ich kann es kaum erwarten! Die Klubs haben in der ICE-Liga heuer enorm investiert, das kann eine der besten und  ausgeglichensten Saisonen überhaupt werden. Favorit ist für mich natürlich Abonnementmeister Salzburg. Mit Manny Viveiros haben sie einen alten Bekannten von mir als Trainer geholt. Ich habe mit ihm beim KAC noch zusammen gespielt und ihn dann auch als Coach gehabt. Ein sehr sympathischer Mensch und ein Top-Trainer. Die letzten Jahre in Amerika hat er auch noch viel Erfahrung gesammelt, war ja sogar Co-Trainer bei den Edmonton Oilers in der NHL. Dazu könnte Michi Raffl, wenn er unverletzt bleibt, der Königstransfer werden. Er hat Qualität, NHL-Erfahrung, Leadership und kann Härte reinbringen.

Kärnten

