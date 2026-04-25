Liebe Chefs, geht mit euren Mitarbeitern essen!

Das gab es noch nie: An der Spitze der österreichischen Wirtschaftskammer mit 590.000 Mitgliedern steht nun eine Frau. Vor acht Tagen wurde Martha Schultz mit 99,4 Prozent der Stimmen auch noch zur Chefin des Wirtschaftsbundes mit 100.000 Mitgliedern gewählt. Die Zweifach-Präsidentin ist Tirolerin, Unternehmerin, hat einen Sohn allein großgezogen und arbeitet sieben Tage die Woche außer Montagnachmittag. Den hat sie für ihre Enkelkinder reserviert.
Warum müssen immer starke Frauen einspringen, wenn mächtige Männer es verbockt haben? Darüber spricht die Nachfolgerin des tief gefallenen Harald Mahrer im großen Sonntags-Interview. Martha Schultz erinnert dabei an Ingrid Thurnher, die sich in der größten Krise des ORF als erste Maßnahme selbst an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt und Transparenz versprochen hat. Oder an die neue Intendantin der Salzburger Festspiele, Karin Bergmann. Sie begründete eine Interview-Absage nach ihrer Bestellung damit, dass sie erst ihr Team kennenlernen und Eindrücke sammeln möchte.
Mit Empathie, Kommunikation und flacheren Hierarchien erfolgreicher sein. Das ist sehr oft das Erfolgsgeheimnis von Frauen in Führungspositionen. Martha Schultz lädt dafür alle paar Wochen acht Leute aus ihrem Riesenteam zu einem Business-Lunch ein und hört ihnen einfach zu.
Das sollten sich ganz viele Chefs und Chefinnen zu Herzen nehmen. Kommt raus aus den Führungsetagen und geht einfach mal mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mittagessen!
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