Liebe Chefs, geht mit euren Mitarbeitern essen!

Warum müssen immer starke Frauen einspringen, wenn mächtige Männer es verbockt haben? Darüber spricht die Nachfolgerin des tief gefallenen Harald Mahrer im großen Sonntags-Interview. Martha Schultz erinnert dabei an Ingrid Thurnher, die sich in der größten Krise des ORF als erste Maßnahme selbst an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt und Transparenz versprochen hat. Oder an die neue Intendantin der Salzburger Festspiele, Karin Bergmann. Sie begründete eine Interview-Absage nach ihrer Bestellung damit, dass sie erst ihr Team kennenlernen und Eindrücke sammeln möchte.