WAC-Coach Silberberger: „Wie eine Schrotflinte!“

Jetzt wird‘s für den WAC noch schwerer! Weil Blau-Weiß Linz am Freitag gegen Altach 3:0 gewann, ist der Druck aufs Schlusslicht vor dem Heimspiel am Samstag gegen den GAK riesengroß. Trainer Thomas Silberberger hat eine Hochrechnung, wie es doch klappen könnte. Dazu braucht's aber Teamspirit und bessere Standards. Ein Ex-Talent könnte indes Geld bringen.