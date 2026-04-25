WAC-Coach Silberberger: „Wie eine Schrotflinte!“

Jetzt wird‘s für den WAC noch schwerer! Weil Blau-Weiß Linz am Freitag gegen Altach 3:0 gewann, ist der Druck aufs Schlusslicht vor dem Heimspiel am Samstag gegen den GAK riesengroß. Trainer Thomas Silberberger hat eine Hochrechnung, wie es doch klappen könnte. Dazu braucht's aber Teamspirit und bessere Standards. Ein Ex-Talent könnte indes Geld bringen.
„Sieben Punkte werden wir brauchen – und Grundvoraussetzung dafür ist ein Sieg über den GAK!“, hat WAC-Trainer Thomas Silberberger die „Hochrechnung“ punkto Klassenerhalt schon parat. Wobei es nach dem 3:0-Sieg von Blau-Weiß Linz am Freitag über Cup-Finalist Altach noch schwieriger wird – der Rückstand auf die Oberösterreicher, den GAK und WSG Tirol beträgt schon vier Punkte.
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