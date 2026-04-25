Grunz! Niedlicher Nachwuchs bei den Wildschweinen

Mutter „Berta“ hat alles im Blick

Für Sicherheit sorgt Mutter „Berta“, die ihre Jungtiere stets aufmerksam im Blick behält. „Die fürsorgliche Wildschweinmama lässt ihre Kleinen kaum aus den Augen – besonders häufig sieht man die Frischlinge dicht an sie geschmiegt, wo sie Schutz und Wärme finden.“