Grunz! Niedlicher Nachwuchs bei den Wildschweinen

Frühlingszeit ist die Zeit der Tierbabys – auch im Innsbrucker Alpenzoo: Im Gehege der Wildschweine gab es kürzlich gleich fünffachen Nachwuchs. Kerngesunde Frischlinge erblickten das Licht der Welt – und sie mischen die Anlage bereits gehörig auf.
Quirlig huschen die fünf Frischlinge bereits umher. „Mit ihren noch zarten Rüsseln durchwühlen sie eifrig den Boden und entdecken dabei spielerisch ihre Umgebung. Besucherinnen und Besucher können mit etwas Glück beobachten, wie die Frischlinge miteinander toben oder sich eng aneinander kuscheln“, heißt es vom Alpenzoo.
Mutter „Berta“ hat alles im Blick
Für Sicherheit sorgt Mutter „Berta“, die ihre Jungtiere stets aufmerksam im Blick behält. „Die fürsorgliche Wildschweinmama lässt ihre Kleinen kaum aus den Augen – besonders häufig sieht man die Frischlinge dicht an sie geschmiegt, wo sie Schutz und Wärme finden.“
Typische Streifen am Fell
Wildschwein-Frischlinge kommen bereits mit den typischen hellen Streifen auf ihrem Fell zur Welt. Diese Zeichnung präge deren Aussehen in den ersten Lebenswochen deutlich.
Mit der Zeit verblassen die Streifen jedoch zunehmend – meist im Alter von etwa drei bis vier Monaten – bis das Fell schließlich eine einheitlich dunklere Färbung annimmt, wie bei den erwachsenen Tieren.
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