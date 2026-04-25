Die Änderungen im Formel-1-Reglement, die bereits in Miami zum Tragen kommen sollen, stoßen auch bei den Fahrern auf Verwirrung. „Ich brauche jemanden, der schlauer ist als ich, um mir das zu erklären“, scherzte etwa Oscar Piastri.
In einer Medienrunde versuchte der McLaren-Pilot die Neuerungen darzulegen: „Es sollte weniger Super-Clipping geben. Durch die Senkung des Energiegewinnungs-Limits dürfte es im Qualifying definitiv weniger davon geben, und da die Stärke des Super-Clip erhöht wurde, wird der Zeitraum kürzer sein.“ Aha ...
So ganz dürfte der Australier das Reglement allerdings selbst nicht durchblicken, jedenfalls legte er nach: „Ich muss mir noch alle Details der Regeln durchlesen, denn ich brauche jemanden, der schlauer ist als ich, um mir zu erklären, was sich tatsächlich geändert hat.“
Nächster Halt: Miami
Im Simulator habe er die Anpassungen zwar noch nicht getestet, dennoch verspricht sich Piastri positive Auswirkungen vom neuen Reglement – vor allem im Qualifying. Welches Team wie gut auf die Veränderung reagiert, wird sich kommendes Wochenende zeigen, wenn die Motorsport-Königsklasse am Miami International Autodrome haltmacht.
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