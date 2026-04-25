Rätsel in Hart: Wo blieben Tausende Liter Glykol?

Auf der Suche nach der undichten Stelle

Vizebürgermeister Jakob Binder vermutet ein Leck im Kühlkreislauf, durch das über die Saison hinweg Tausende Liter Ethylenglykol ins Grundwasser gesickert sein könnten. In höherer Konzentration kann dieses Nierenschäden hervorrufen und auch für Haustiere gefährlich werden. Allein: Leck wurde bei der seit Montag laufenden Druck-Prüfung bis dato keines gefunden.