Brunner trotz Rückführungs-Rekord unzufrieden

So soll der Druck auf Drittstaaten erhöht werden

Die Rückführungsverordnung sieht unter anderem vor, dass Menschen, die keinen Schutz erhalten und ausreisen müssen, länger in Abschiebehaft genommen werden können. Außerdem ermöglicht sie die Abschiebung von Asylsuchenden in sogenannte Return Hubs in Staaten außerhalb der EU. Um die Drittstaaten mehr in die Pflicht zu nehmen, sollen Visapolitik, Handel und Entwicklungsgelder stärker mit Migration verknüpft werden, fordert Brunner.