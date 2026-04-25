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Küste auf zwei Rädern: Rovinj & Limski-Kanal

Socialmediareise Kroatien
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(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Reise entlang der kroatischen Küste führt Tanja diesmal sportlich durch Rovinj und seine grüne Umgebung. Statt Cabrio steht heute Bewegung auf dem Programm – mit dem E-Bike geht es hinaus aus der Altstadt und hinein in die Natur Istriens.

Die Tour startet entlang idyllischer Wege, vorbei an dichten Wäldern und mit immer wieder beeindruckenden Ausblicken auf das Meer. Ziel des Ausflugs ist der Limski-Kanal, ein rund 11 Kilometer langer Meeresarm, der tief ins Landesinnere reicht.

Nach der sportlichen Etappe wartet der Genuss: Direkt am Wasser lädt das Viking Restaurant zu einer Pause ein. Bekannt ist das Lokal vor allem für frische Meeresfrüchte sowie regionale Spezialitäten, die hier besonders geschätzt werden.

In entspannter Atmosphäre klingt der Tag aus – mit Blick auf den Kanal, gutem Essen und netten Begegnungen.

(Bild: CNTB)
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25.04.2026 09:00
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