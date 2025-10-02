Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Für Barrierefreiheit

Lauter Ruf nach Ruhebereichen bei Konzerten & Co.

Leben
02.10.2025 12:02
Grelle Lichter, viele Menschen und laute Musik können überfordern – sind Schutzräume die Antwort ...
Grelle Lichter, viele Menschen und laute Musik können überfordern – sind Schutzräume die Antwort darauf?(Bild: MP Studio - stock.adobe.com)

Menschen mit Autismus oder ADHS tun sich oft schwer mit Gedränge, grellen Lichtern, Rauch und Lärm, was den Zugang zu Freizeitangeboten und Nachtleben erschwert. Eine mögliche Antwort sind eigene Ruhezonen, die Künstlerin Ikkimel bei ihren Konzerten bereits eingeführt hat.

0 Kommentare

Die deutsche Rapperin Ikkimel macht immer wieder Schlagzeilen: Mit ihrer vulgären Sprache, Sex und Drogen als Songthemen und mit Käfigen für die männlichen Fans bei ihren Bühnenshows. Derzeit wird sie aber auch von vielen gefeiert, die ihre Musik nicht mögen. Denn Ikkimel, bürgerlich Melina Gaby Strauß, stellt neurodivergenten Menschen und Schwangeren bei ihren Konzerten einen eigenen Ruhebereich zur Verfügung. Dort herrscht strenges Moshpit-, Rauch- und Alkoholverbot. Wer Zugang will, kann vorab per E-Mail ein Bändchen anfordern.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Mit Philipp können wir auch im Sitzen aktiv sein
Ramsau am Dachstein
Zukunftsforum 2025: Ideen, Impulse und Inspiration
Weinzettl & Rudle
„FÜR IMMER … & andere Irrtümer“-Premiere in Wien
Folge von Mittwoch
Das war die größte Turnstunde Niederösterreichs!
Gelb-Rot-Fußball-Talk
„Rapid wos war i ohne di“ – mit Jazz Gitti
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
257.741 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
226.770 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
189.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1348 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Für Barrierefreiheit
Lauter Ruf nach Ruhebereichen bei Konzerten & Co.
Krone Plus Logo
Bekannter Mangel
Vitamin D, ade? Achtung vor diesen „Wundermitteln“
Folge von Donnerstag
Mit Philipp können wir auch im Sitzen aktiv sein
Inspiration gesucht?
Krimi-Herbst: Neuheiten für spannende Abende
Krone Plus Logo
Rechtliche Lage
Da sollten Sie Ihren Finger nicht „stinken“ lassen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf