Lauter Ruf nach Ruhebereichen bei Konzerten & Co.

Menschen mit Autismus oder ADHS tun sich oft schwer mit Gedränge, grellen Lichtern, Rauch und Lärm, was den Zugang zu Freizeitangeboten und Nachtleben erschwert. Eine mögliche Antwort sind eigene Ruhezonen, die Künstlerin Ikkimel bei ihren Konzerten bereits eingeführt hat.
Die deutsche Rapperin Ikkimel macht immer wieder Schlagzeilen: Mit ihrer vulgären Sprache, Sex und Drogen als Songthemen und mit Käfigen für die männlichen Fans bei ihren Bühnenshows. Derzeit wird sie aber auch von vielen gefeiert, die ihre Musik nicht mögen. Denn Ikkimel, bürgerlich Melina Gaby Strauß, stellt neurodivergenten Menschen und Schwangeren bei ihren Konzerten einen eigenen Ruhebereich zur Verfügung. Dort herrscht strenges Moshpit-, Rauch- und Alkoholverbot. Wer Zugang will, kann vorab per E-Mail ein Bändchen anfordern.
