Poker in Spitälern: Kein Kandidat mit Parteibuch?
Grosser ÖVP-Einfluss
Die Suche nach einem neuen Personalchef für die OÖ-Gesundheitsholding mit 16.000 Mitarbeitern gerät zur Polit-Posse. Bewerber ziehen sich zurück, Hearings werden verschoben – und hinter den Kulissen wird heftig gemunkelt: Liegt es daran, dass kein Kandidat mit dem richtigen Parteibuch dabei war? Welche Machtspiele jetzt laufen – und warum die Causa brisant werden könnte.
Anstatt Klarheit zu schaffen, wird die Suche nach einem neuen Personaldirektor in der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) zur Posse – und das in der größten Gesundheitseinrichtung mit 16.000 Mitarbeitern. Nach der Ausschreibung des Postens hatten sich etwa 50 Frauen und Männer für den Job in der zweiten Führungsebene beworben. So weit, so gut.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.