Poker in Spitälern: Kein Kandidat mit Parteibuch?

Anstatt Klarheit zu schaffen, wird die Suche nach einem neuen Personaldirektor in der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) zur Posse – und das in der größten Gesundheitseinrichtung mit 16.000 Mitarbeitern. Nach der Ausschreibung des Postens hatten sich etwa 50 Frauen und Männer für den Job in der zweiten Führungsebene beworben. So weit, so gut.