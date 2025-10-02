Aufholjagden liegen bei Verstappen in der Familie

Sieger in Baku, davor Sieger in Monza und Zweiter in Zandvoort. Seit der Sommerpause hat Max Verstappen 68 von 75 möglichen Punkten geholt. Der WM-Führende Oscar Piastri ging zuletzt erstmals nach 34 Rennen leer aus, weil er seinen McLaren in Baku gegen die Wand knallte. Damit schmolz der Rückstand des Holländers auf den Australier vor Singapur auf 69 Punkte – bei maximal 199 noch offenen könnte es eine legendäre Aufholjagd werden. Max hat große Vorbilder, der Spezialist kommt sogar aus der eigenen Familie.