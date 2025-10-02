Aufholjagden liegen bei Verstappen in der Familie

Sieger in Baku, davor Sieger in Monza und Zweiter in Zandvoort. Seit der Sommerpause hat Max Verstappen 68 von 75 möglichen Punkten geholt. Der WM-Führende Oscar Piastri ging zuletzt erstmals nach 34 Rennen leer aus, weil er seinen McLaren in Baku gegen die Wand knallte. Damit schmolz der Rückstand des Holländers auf den Australier vor Singapur auf 69 Punkte – bei maximal 199 noch offenen könnte es eine legendäre Aufholjagd werden. Max hat große Vorbilder, der Spezialist kommt sogar aus der eigenen Familie.
Legendär ist der erste Titel von Sebastian Vettel, der 2010 erst nach dem Finale erstmals an der Spitze der Gesamtwertung stand. Am Ende hatte der Red-Bull-Pilot Lewis Hamilton, Jenson Button und Mark Webber abgefangen. Drei Jahre zuvor hatte Kimi Räikkönen noch Hamilton und dessen McLaren-Teamkollege Fernando Alonso um einen Punkt abgefangen – der bislang letzte Titel für Ferrari.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.