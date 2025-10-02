Vorteilswelt
Später Griff nach WM

Aufholjagden liegen bei Verstappen in der Familie

Formel 1
02.10.2025 12:30
Die Aufholjagd hat begonnen, Max Verstappen kann noch Erster in der WM werden.
Die Aufholjagd hat begonnen, Max Verstappen kann noch Erster in der WM werden.(Bild: AP/Darko Bandic)

Sieger in Baku, davor Sieger in Monza und Zweiter in Zandvoort. Seit der Sommerpause hat Max Verstappen 68 von 75 möglichen Punkten geholt. Der WM-Führende Oscar Piastri ging zuletzt erstmals nach 34 Rennen leer aus, weil er seinen McLaren in Baku gegen die Wand knallte. Damit schmolz der Rückstand des Holländers auf den Australier vor Singapur auf 69 Punkte – bei maximal 199 noch offenen könnte es eine legendäre Aufholjagd werden. Max hat große Vorbilder, der Spezialist kommt sogar aus der eigenen Familie.

0 Kommentare

Legendär ist der erste Titel von Sebastian Vettel, der 2010 erst nach dem Finale erstmals an der Spitze der Gesamtwertung stand. Am Ende hatte der Red-Bull-Pilot Lewis Hamilton, Jenson Button und Mark Webber abgefangen. Drei Jahre zuvor hatte Kimi Räikkönen noch Hamilton und dessen McLaren-Teamkollege Fernando Alonso um einen Punkt abgefangen – der bislang letzte Titel für Ferrari.

