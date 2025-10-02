Goldschmied wegen schwerem Betrug vor Gericht

So soll er Wertgegenstände als Pfand genommen haben, die Klunker und Uhren aber teilweise selbst weiterversetzt haben – auf Kosten des Arbeitgebers. Andere Pfandgeschäfte habe er erfunden, das Geld aber selbst eingesteckt. In wieder anderen Fällen habe er sich direkt aus der Kassa bedient. Anderen Kunden habe er verpfändete Gegenstände trotz Zahlung vorenthalten. Sogar seiner eigenen Lebensgefährtin habe er beträchtliche Beträge herausgelockt. Der Angeklagte bekannte sich zu allen Vorwürfen geständig.