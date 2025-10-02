Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock-Enthüllung!

Kim Kardashian: „Killer wurde auf mich angesetzt“

Society International
02.10.2025 13:19
Kim Kardashian berichtet im neuen Trailer von „The Kardashians“ über ein Mordkomplott gegen sie. ...
Kim Kardashian berichtet im neuen Trailer von „The Kardashians“ über ein Mordkomplott gegen sie. Auch Schwester Khloé ist in den neuen Folgen der Reality-Show wieder dabei.(Bild: AFP/ANDREA PATTARO)

Kim Kardashian schockt im neuen Trailer für die siebte Staffel von „The Kardashians“ ihre Fans mit einer dramatischen Enthüllung. Wie die Reality-TV-Queen nämlich andeutet, trachtet ihr jemand nach dem Leben!

0 Kommentare

Neben Glanz und Glamour hat das Leben in der Öffentlichkeit für Kim Kardashian auch Schattenseiten. So musste sie sich erst heuer im Frühjahr vor Gericht in Paris den schlimmen Erinnerungen an den Überfall vor neun Jahren stellen.

„Jemand, der mir sehr nahe steht ...“
Und jetzt der nächste Schock für die 44-Jährige! Denn wie Kim im neuesten Trailer für die Erfolgs-Show „The Kardashians“, die ab dem 23. Oktober in die siebte Staffel starten wird, andeutete, wollte sie jemand ermorden lassen.

„Ich habe einen Anruf von Ermittlern bekommen“, schilderte Kardashian. „Jemand, der mir sehr nahe steht, hat einen Killer auf mich angesetzt“, ließ sie daraufhin die Bombe platzen und erklärte, dass sie „eine Heidenangst“ habe.

Hier können Sie sich den Trailer der neuen „The Kardashians“-Staffel anschauen:

Wer Kardashian nach dem Leben trachtet, das verriet die Vierfach-Mama in dem Trailer nicht. Dafür erklärte sie schließlich unter Tränen: „Ich bin froh, dass es vorbei ist.“

Hintergründe noch unklar
Weil die Szenen im Trailer etwas aus dem Zusammenhang gerissen sind, ist ein wenig unklar, ob Kardashian wirklich im realen Leben bedroht wurde, oder sie dabei nur von ihrer Rolle als Anwältin in der Serie „All‘s Fair“ spricht. Für diese stand sie zuletzt unter anderem mit Glenn Close und Sarah Paulson vor der Kamera. 

Wie die „Page Six“ berichtete, könnte die Szene aber auch mit einem Social-Media-Posting von Kims Ex Kanye West in Zusammenhang stehen. Dieser hatte vor einiger Zeit auf Instagram geschrieben: „Gestern hat Kim mich beschuldigt, einen Mord auf sie beauftragt zu haben.“ 

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian sorgt im Fitnessstudio künftig für Schnappatmung.
Zu hot fürs Training?
Na bumm! Kim Kardashian versext das Fitnessstudio
25.09.2025
Mit Nacktshooting!
Kim Kardashian rechnet mit Ex-Mann Kanye West ab
24.09.2025

Was es mit der schockierenden Enthüllung tatsächlich auf sich hat, erfahren die Fans also erst mit Start der neuen Staffel. Fix ist aber: Für Drama, Spannung und mehr ist auch in den neuen Folgen wieder gesorgt ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.290 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
227.497 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
192.965 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Society International
Schock-Enthüllung!
Kim Kardashian: „Killer wurde auf mich angesetzt“
Für seine Töchter
Dane will ALS „bis zum letzten Atemzug“ trotzen
Bye, bye, Blond!
Pamela Anderson wagte radikale Haar-Veränderung
„Nur der Anfang!“
Klum gewährt ersten Blick auf ihr Halloween-Kostüm
Hatte zwei Identitäten
Trauer in Musikszene: Jungstar Frasnelli ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf