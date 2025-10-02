Kim Kardashian: „Killer wurde auf mich angesetzt“

Hintergründe noch unklar

Weil die Szenen im Trailer etwas aus dem Zusammenhang gerissen sind, ist ein wenig unklar, ob Kardashian wirklich im realen Leben bedroht wurde, oder sie dabei nur von ihrer Rolle als Anwältin in der Serie „All‘s Fair“ spricht. Für diese stand sie zuletzt unter anderem mit Glenn Close und Sarah Paulson vor der Kamera.