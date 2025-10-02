Kim Kardashian: „Killer wurde auf mich angesetzt“

Kim Kardashian schockt im neuen Trailer für die siebte Staffel von „The Kardashians“ ihre Fans mit einer dramatischen Enthüllung. Wie die Reality-TV-Queen nämlich andeutet, trachtet ihr jemand nach dem Leben!
Neben Glanz und Glamour hat das Leben in der Öffentlichkeit für Kim Kardashian auch Schattenseiten. So musste sie sich erst heuer im Frühjahr vor Gericht in Paris den schlimmen Erinnerungen an den Überfall vor neun Jahren stellen.
„Jemand, der mir sehr nahe steht ...“
Und jetzt der nächste Schock für die 44-Jährige! Denn wie Kim im neuesten Trailer für die Erfolgs-Show „The Kardashians“, die ab dem 23. Oktober in die siebte Staffel starten wird, andeutete, wollte sie jemand ermorden lassen.
„Ich habe einen Anruf von Ermittlern bekommen“, schilderte Kardashian. „Jemand, der mir sehr nahe steht, hat einen Killer auf mich angesetzt“, ließ sie daraufhin die Bombe platzen und erklärte, dass sie „eine Heidenangst“ habe.
Hier können Sie sich den Trailer der neuen „The Kardashians“-Staffel anschauen:
Wer Kardashian nach dem Leben trachtet, das verriet die Vierfach-Mama in dem Trailer nicht. Dafür erklärte sie schließlich unter Tränen: „Ich bin froh, dass es vorbei ist.“
Hintergründe noch unklar
Weil die Szenen im Trailer etwas aus dem Zusammenhang gerissen sind, ist ein wenig unklar, ob Kardashian wirklich im realen Leben bedroht wurde, oder sie dabei nur von ihrer Rolle als Anwältin in der Serie „All‘s Fair“ spricht. Für diese stand sie zuletzt unter anderem mit Glenn Close und Sarah Paulson vor der Kamera.
Wie die „Page Six“ berichtete, könnte die Szene aber auch mit einem Social-Media-Posting von Kims Ex Kanye West in Zusammenhang stehen. Dieser hatte vor einiger Zeit auf Instagram geschrieben: „Gestern hat Kim mich beschuldigt, einen Mord auf sie beauftragt zu haben.“
Was es mit der schockierenden Enthüllung tatsächlich auf sich hat, erfahren die Fans also erst mit Start der neuen Staffel. Fix ist aber: Für Drama, Spannung und mehr ist auch in den neuen Folgen wieder gesorgt ...
