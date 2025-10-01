Da sollten Sie Ihren Finger nicht „stinken“ lassen

Der Stinkefinger ist eine gern genutzte Geste, um Wut, Hohn, Spott und Co. auszudrücken. Zumeist wird vor dessen Nutzung auch nicht groß nachgedacht. Was in manchen Fällen aber besser wäre: Diese Geste kann Sie nämlich unter Umständen sogar ins Gefängnis bringen! Wann Sie den schlimmen Finger lieber bei sich behalten sollten, haben wir uns angeschaut.