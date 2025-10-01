Da sollten Sie Ihren Finger nicht „stinken“ lassen

Konferenz LIVE: Newcastle und Qarabag in Führung
Der Stinkefinger ist eine gern genutzte Geste, um Wut, Hohn, Spott und Co. auszudrücken. Zumeist wird vor dessen Nutzung auch nicht groß nachgedacht. Was in manchen Fällen aber besser wäre: Diese Geste kann Sie nämlich unter Umständen sogar ins Gefängnis bringen! Wann Sie den schlimmen Finger lieber bei sich behalten sollten, haben wir uns angeschaut.
Erst kam der Freispruch, dann der Mittelfinger: Im „Fall Anna“ sorgt seit der Vorwoche nicht nur das Urteil für Trubel, sondern auch die nach dem Richterspruch erfolgte höhnische Geste eines der zehn freigesprochenen Jugendlichen – die „Krone“ berichtet über den Fall laufend.
