Rechtliche Lage

Da sollten Sie Ihren Finger nicht „stinken“ lassen

Recht beraten
01.10.2025 18:00
Ohne Folgen zeigen, was man will, gegen wen man will, wo man will? So einfach ist das Ganze ...
Ohne Folgen zeigen, was man will, gegen wen man will, wo man will? So einfach ist das Ganze nicht.(Bild: be free - stock.adobe.com)

Der Stinkefinger ist eine gern genutzte Geste, um Wut, Hohn, Spott und Co. auszudrücken. Zumeist wird vor dessen Nutzung auch nicht groß nachgedacht. Was in manchen Fällen aber besser wäre: Diese Geste kann Sie nämlich unter Umständen sogar ins Gefängnis bringen! Wann Sie den schlimmen Finger lieber bei sich behalten sollten, haben wir uns angeschaut.

Erst kam der Freispruch, dann der Mittelfinger: Im „Fall Anna“ sorgt seit der Vorwoche nicht nur das Urteil für Trubel, sondern auch die nach dem Richterspruch erfolgte höhnische Geste eines der zehn freigesprochenen Jugendlichen – die „Krone“ berichtet über den Fall laufend.

