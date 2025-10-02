Trotz Horror-Transport gibt‘s Lob für Tierfrachter

Poker in Spitälern: Kein Kandidat mit Parteibuch?
Grosser ÖVP-Einfluss
Täglich werden Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen durch Oberösterreich transportiert – oft nur als „Transitware“, aber natürlich auch zum Schlachthof. Die Polizei kontrolliert mit Experten regelmäßig diese Lkw und immer wieder finden sich schwarze Schafe. Dennoch gibt’s sogar Lob für die Tierfrachter.
Das sind wirklich arme Schweine und Kälber! Bei den Überprüfungen von Tiertransporten beim A8-Kontrollplatz in Kematen/Innbach zeigte sich, welch Schindluder teilweise mit den wehrlosen Kreaturen getrieben wird: So war ein holländischer Transporter mit 730 Ferkeln befüllt, um 200 Schweinderln mehr als erlaubt. Und zwei Kälber wurden mehr als elf Stunden ohne Versorgung durch halb Österreich kutschiert.
