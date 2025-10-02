Trotz Horror-Transport gibt‘s Lob für Tierfrachter

Das sind wirklich arme Schweine und Kälber! Bei den Überprüfungen von Tiertransporten beim A8-Kontrollplatz in Kematen/Innbach zeigte sich, welch Schindluder teilweise mit den wehrlosen Kreaturen getrieben wird: So war ein holländischer Transporter mit 730 Ferkeln befüllt, um 200 Schweinderln mehr als erlaubt. Und zwei Kälber wurden mehr als elf Stunden ohne Versorgung durch halb Österreich kutschiert.