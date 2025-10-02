Vorteilswelt
Göttliche Vierbeiner

Traditionelle Tiersegnung am Stephansplatz

Tierecke
02.10.2025 12:14
Dompfarrer Toni Faber spendet den vierbeinigen Begleitern seinen Segen.
Dompfarrer Toni Faber spendet den vierbeinigen Begleitern seinen Segen.(Bild: Tomschi Peter)

Die traditionelle Segnung zum „Welttierschutztag“ findet heuer bereits am Freitag statt und wird wieder zahlreiche Tierfreunde auf den Wiener Stephansplatz locken. Am 3. Oktober können sich um 17 Uhr auch in diesem Jahr geliebte Haustiere ihren Segen von Dompfarrer Toni Faber holen.

Die Tiersegnung findet im Gedenken des heiligen Franz von Assisi statt, dem die Wertschätzung der Schöpfung und der achtsame Umgang mit den Mitgeschöpfen ein besonderes Anliegen war.

Die Segnung wird mit Bläsermusik eröffnet, nach einer Lesung und einer Ansprache von Dompfarrer Toni Faber werden alle Tiere, anwesende und „im Herzen mitgetragene“, gesegnet.

Auch „Krone“ Tierlady Maggie Entenfellner kommt gerne vorbei und hat ein offenes Ohr für die ...
Auch „Krone“ Tierlady Maggie Entenfellner kommt gerne vorbei und hat ein offenes Ohr für die Anliegen von Tierhaltern.(Bild: Tomschi Peter)

Für (Fiaker-)Pferde, Esel, Ziegen und Co. wird hartes Brot gesegnet und diesen Tieren dann als Futter gereicht. Im Anschluss an die allgemeine Segnung besteht die Möglichkeit, den Segen auch einzeln zu empfangen, Toni Faber und andere Geistliche werden dazu durch die Reihen gehen.

Sogar schon manche Ziege hat ihren Weg nach St. Stephan gefunden!
Sogar schon manche Ziege hat ihren Weg nach St. Stephan gefunden!(Bild: Katharina Lattermann)
Die Tiersegnung auf dem Stephansplatz orientiert sich am Gedenken des heiligen Franz von Assisi, dem der achtsame Umgang mit den Mitgeschöpfen ein besonderes Anliegen war.

Toni Faber, Dompfarrer St. Stephan

Ängstliche Tiere nicht mit zur Segnung bringen
Für Tiere, die im Hinblick auf das rege Treiben in der City nicht auf den Stephansplatz gebracht werden sollten (Kaninchen, Hamster, Mäuse, oder schreckhafte Hunde und Katzen) kann der Tiersegen auch „mitgenommen“ werden, selbstverständlich auch von Kindern.

Foto segnen lassen
Dazu kann ein Foto des Tieres oder ein Gegenstand, der mit ihm verbunden ist, mitgebracht werden. In der liturgischen Feier der Tiersegnung wird die Dankbarkeit für die Schönheit der Schöpfung und die Bitte um deren Bewahrung zum Ausdruck gebracht, universal wie individuell. 

Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Tierecke
