Alkolenker überschlug sich und landete im Graben

In Sankt Johann in der Haide (Steiermark) verlor in der Nacht auf Donnerstag ein 31-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überschlug sich, blieb im Graben liegen und musste aus dem Pkw geborgen werden. Ein Alkotest verlief positiv.
Mitten in der Nacht – um 3 Uhr am Donnerstag – wurde eine Polizeistreife nach einer E-Call-Auslösung zu einem Unfall auf der B50 alarmiert. Vor Ort fanden sie einen Pkw vor, der sich überschlagen hatte und am Dach liegen geblieben war. Zuvor dürfte dieser eine Straßenlaterne, Straßenleitpflöcke, einen Wildzaun und einen Baum touchiert haben.
Alkohol am Steuer
Darin eingeklemmt war ein 31-jähriger Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Unterlungitz und Schölbing befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Hartberg eingeliefert. Wie sich herausstellte, war er alkoholisiert am Steuer gesessen.
