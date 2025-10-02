Alkolenker überschlug sich und landete im Graben

Mitten in der Nacht – um 3 Uhr am Donnerstag – wurde eine Polizeistreife nach einer E-Call-Auslösung zu einem Unfall auf der B50 alarmiert. Vor Ort fanden sie einen Pkw vor, der sich überschlagen hatte und am Dach liegen geblieben war. Zuvor dürfte dieser eine Straßenlaterne, Straßenleitpflöcke, einen Wildzaun und einen Baum touchiert haben.