Auch mit gebrochener Nase riecht Pöltl den Erfolg

Österreichs Basketball-Star Jakob Pöltl geht in die zehnte NBA-Saison. Die Zuversicht beim jungen Team seiner Toronto Raptors ist entgegen der Experten-Meinungen einmal mehr sehr groß. Nach einem Zwischenfall im Training muss der Wiener in der Vorbereitung derzeit mit Maske aufs Feld.
Nach neun Jahren ist es der erste Knacks in seiner NBA-Karriere! Kein Problem mit dem Trainer. Kein Aussetzer im Privatleben. Sondern eine gebrochene Nase! „Halb so wild, gehört dazu“, lacht Jakob Pöltl. Der gar nicht weiß, welcher Mitspieler im Training mit dem Ellbogen dafür verantwortlich war, dass er jetzt eine Maske trägt. Sie schützt den 2,13-m-Center während des Heilungsprozesses im Training.
