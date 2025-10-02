Auch mit gebrochener Nase riecht Pöltl den Erfolg

Nach neun Jahren ist es der erste Knacks in seiner NBA-Karriere! Kein Problem mit dem Trainer. Kein Aussetzer im Privatleben. Sondern eine gebrochene Nase! „Halb so wild, gehört dazu“, lacht Jakob Pöltl. Der gar nicht weiß, welcher Mitspieler im Training mit dem Ellbogen dafür verantwortlich war, dass er jetzt eine Maske trägt. Sie schützt den 2,13-m-Center während des Heilungsprozesses im Training.