Entscheidung über neue Apotheke fällt vor Gericht

Seit Mitte Juni ist die Apotheke in St. Florian bei Linz zu – „behördlich geschlossen“ ist auf der Eingangstür des Hauses in der Wienerstraße zu lesen. Die Inhaberin der Konzession hat sich von ihrem Geschäftsführer getrennt, wollte danach die Apotheke wieder selbst übernehmen. Da die Frau unter Erwachsenenvertretung steht, sah sich die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land gezwungen, die Apotheke vorübergehend zu schließen.