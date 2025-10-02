Vorteilswelt
Behördlich geschlossen

Entscheidung über neue Apotheke fällt vor Gericht

Oberösterreich
02.10.2025 13:00
Das ehemalige Sparkassen-Gebäude wäre ein Standort für die neue Apotheke. Seit vier Monaten ...
Das ehemalige Sparkassen-Gebäude wäre ein Standort für die neue Apotheke. Seit vier Monaten hängt auf dem alten Haus ein Schild „behördlich geschlossen“ (kl).(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr)

Seit vier Monaten gibt es in St. Florian bei Linz keine Apotheke. Das alte Haus musste behördlich geschlossen werden. In den nächsten zwei Wochen soll ein neuer Inhaber bekannt gegeben werden. Grundstücke werden sondiert.

Seit Mitte Juni ist die Apotheke in St. Florian bei Linz zu – „behördlich geschlossen“ ist auf der Eingangstür des Hauses in der Wienerstraße zu lesen. Die Inhaberin der Konzession hat sich von ihrem Geschäftsführer getrennt, wollte danach die Apotheke wieder selbst übernehmen. Da die Frau unter Erwachsenenvertretung steht, sah sich die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land gezwungen, die Apotheke vorübergehend zu schließen.

Seitdem sind fast vier Monate vergangen. Die Lage ist unzufriedenstellend, weil unverändert. Die Konzession soll verkauft werden, hieß es seitens der Gemeinde. „Es war mit der BH Linz-Land ins Auge gefasst, dass wir bis Ende September eine Lösung finden. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen auch eine Entscheidung fällt“, so Anwalt Georg Wageneder.

Ich kann nur Vorschläge bezüglich des neuen Standorts machen, entscheiden muss das der Apothekeninhaber. 

Bürgermeister Bernd Schützeneder (ÖVP)

Neuer Besitzer bekommt einen neuen Standort
Wer die Konzession erhält, wird vor Gericht entschieden. Aufgrund der speziellen Sachlage muss der Vertrag vom Gericht genehmigt werden. Fakt ist: Der neue Besitzer braucht ein Geschäftslokal. „Ja, es wird ein neuer Standort benötigt. Ich kann nur Vorschläge machen, entscheiden muss der künftige Apothekeninhaber“, so Bürgermeister Bernd Schützeneder (ÖVP).

Er liebäugelt mit dem ehemaligen Sparkassengebäude am Marktplatz. Des Weiteren gäbe es ein leer stehendes Haus bei der Einfahrt Richtung Freibad, will Anwalt Wageneder eine weitere Möglichkeit nicht außer Acht lassen. Für den Verpächter des ehemaligen Lokals Palermo, Bernhard Hain, wäre auch sein Gebäude eine Option.

Vera Lischka
Folgen Sie uns auf