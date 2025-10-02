Der „Käfig“ als ein Symbol für eigene Freiheit

Lange war es ruhig um den Bolzplatz. Die „Käfig-Kicker“ galten schon fast als ausgestorben. In den letzten Jahren erlebte die Sportart eine regelrechte Wiederauferstehung. Das hat auch etwas mit der Covid-Pandemie zu tun. „Die Jungen wollten damals einfach raus, am Platz konnte man sich gut treffen. Zudem war es verboten, das war vielleicht ein gewisser Anreiz“, schmunzelt Stefan Federer. Der Unterhaus-Spieler ist selbst ein begeisterter „Zangler“ mit dem Ball.