Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Bekannter Mangel

Vitamin D, ade? Achtung vor diesen „Wundermitteln“

Gesund
02.10.2025 12:00
Zu wenig Vitamin D? Sonne und Frischluft helfen, bei Zusatzpräparaten ist Vorsicht geboten.
Zu wenig Vitamin D? Sonne und Frischluft helfen, bei Zusatzpräparaten ist Vorsicht geboten.(Bild: Krone KREATIV/anetlanda, KMPZZZ (beide stock.adobe.com))

Der Herbst ist da, der Winter naht. Es wird kälter, dunkler, die Schnupfengefahr steigt. Immerhin bahnt sich eine „Volkskrankheit“ den Weg zurück ins seltener werdende Sonnenlicht: Vitamin-D-Mangel! Lesen Sie, was dahinter steckt und welche Abzocken mit „Wundermitteln“ drohen.

0 Kommentare

Alle Jahre wieder dasselbe Spiel, wenn draußen die Temperaturen sinken und in Bus und Bahn die Bazillenzahlen steigen: Erst ist es ein hartnäckiger Schnupfen, dann ein ebenso nerviges Gehuste – ehe sich alle Symptome zu einer gefühlt „lebensbedrohlichen“ Männergrippe vereinen! Also marschiere ich zum Arzt meines Vertrauens, lasse mich durchchecken, auch ein Blutbild erstellen. Was mir fehlt? Bisher Gott sei Dank nie etwas Gröberes, aber eines mit absoluter Regelmäßigkeit: Vitamin D! Und damit bin ich nicht allein ...

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Peter Wiesmeyer
Peter Wiesmeyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Krebs und Psyche
Was der Seele während und nach der Therapie hilft
Autoimmunhepatitis
Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung
Kinderunfälle steigen
Warum es zu Hause am gefährlichsten ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
257.741 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
226.770 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
189.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1348 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Gesund
Krone Plus Logo
Bekannter Mangel
Vitamin D, ade? Achtung vor diesen „Wundermitteln“
Stamm ausgerottet
Corona-Pandemie verändert jetzt die Grippeimpfung
Mehr Fälle bei Jungen
Darmkrebs: Ärzte warnen vor versteckter Gefahr
Krone Plus Logo
Sporteln ohne Risiko
Schlapfen im Gym? Welche Schuhe wirklich passen
Krone Plus Logo
Gefährlicher Trend
Echt jetzt?! Warum auch Große am Schnuller nuckeln

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf