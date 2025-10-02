Vitamin D, ade? Achtung vor diesen „Wundermitteln“

Der Herbst ist da, der Winter naht. Es wird kälter, dunkler, die Schnupfengefahr steigt. Immerhin bahnt sich eine „Volkskrankheit“ den Weg zurück ins seltener werdende Sonnenlicht: Vitamin-D-Mangel! Lesen Sie, was dahinter steckt und welche Abzocken mit „Wundermitteln“ drohen.
Alle Jahre wieder dasselbe Spiel, wenn draußen die Temperaturen sinken und in Bus und Bahn die Bazillenzahlen steigen: Erst ist es ein hartnäckiger Schnupfen, dann ein ebenso nerviges Gehuste – ehe sich alle Symptome zu einer gefühlt „lebensbedrohlichen“ Männergrippe vereinen! Also marschiere ich zum Arzt meines Vertrauens, lasse mich durchchecken, auch ein Blutbild erstellen. Was mir fehlt? Bisher Gott sei Dank nie etwas Gröberes, aber eines mit absoluter Regelmäßigkeit: Vitamin D! Und damit bin ich nicht allein ...
