Obduktion: Säugling starb an Schädel-Hirn-Trauma

Die Obduktionsergebnisse jenes Säuglings, der am Dienstag tot auf einem Grazer Carportdach gefunden wurde, bringen erschreckende Erkenntnisse: Der kleine Bub dürfte lebendig geboren und anschließend an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben sein.
Der Fund eines toten Babys am Dach eines Carports in Graz-Wetzelsdorf sorgte Dienstagnachmittag für Entsetzen und Kopfschütteln. Noch am selben Tag wurde die 20-jährige Mutter des Säuglings festgenommen – mit dem Verdacht des Mordes, wir berichteten.
Ungeklärt blieb bisher jedoch, woran das Baby gestorben war. War es schon tot geboren worden oder starb es durch den Aufprall am Carport? Jetzt bringen die Ergebnisse der Obduktion, angeordnet von der Staatsanwaltschaft Graz, Licht ins Dunkel: „Dabei konnte festgestellt werden, dass der 3016 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Säugling lebend geboren wurde“, schreibt die Polizei Steiermark in einer Aussendung.
Bub erblickte nur kurz das Licht der Welt
Es sei davon auszugehen, dass der neugeborene Bub nur sehr kurz gelebt hat. Die Todesursache dürfte laut bisherigen Untersuchungen ein Schädel-Hirn-Trauma gewesen sein. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die wegen des Verdachts des Mordes geführt werden. Im Laufe des heutigen Donnerstags wird über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden.
Am Gelände des LKH Graz, im Außenbereich der Geburtshilfe-Ambulanz, gibt es eine jederzeit zugängliche anonyme Babyklappe. Zudem bieten alle steirischen Krankenhäuser mit Geburtshilfeabteilungen die Möglichkeit einer anonymen Geburt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.