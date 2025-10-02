Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Totes Baby auf Carport

Obduktion: Säugling starb an Schädel-Hirn-Trauma

Steiermark
02.10.2025 13:05
Auf dem Dach dieses Carports wurde das tote Baby entdeckt.
Auf dem Dach dieses Carports wurde das tote Baby entdeckt.(Bild: Jauschowetz Christian)

Die Obduktionsergebnisse jenes Säuglings, der am Dienstag tot auf einem Grazer Carportdach gefunden wurde, bringen erschreckende Erkenntnisse: Der kleine Bub dürfte lebendig geboren und anschließend an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben sein.

0 Kommentare

Der Fund eines toten Babys am Dach eines Carports in Graz-Wetzelsdorf sorgte Dienstagnachmittag für Entsetzen und Kopfschütteln. Noch am selben Tag wurde die 20-jährige Mutter des Säuglings festgenommen – mit dem Verdacht des Mordes, wir berichteten.

Ungeklärt blieb bisher jedoch, woran das Baby gestorben war. War es schon tot geboren worden oder starb es durch den Aufprall am Carport? Jetzt bringen die Ergebnisse der Obduktion, angeordnet von der Staatsanwaltschaft Graz, Licht ins Dunkel: „Dabei konnte festgestellt werden, dass der 3016 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Säugling lebend geboren wurde“, schreibt die Polizei Steiermark in einer Aussendung.

Die Ermittlungen brachten tragische Erkenntnisse.
Die Ermittlungen brachten tragische Erkenntnisse.(Bild: Jauschowetz Christian)

Bub erblickte nur kurz das Licht der Welt
Es sei davon auszugehen, dass der neugeborene Bub nur sehr kurz gelebt hat. Die Todesursache dürfte laut bisherigen Untersuchungen ein Schädel-Hirn-Trauma gewesen sein. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die wegen des Verdachts des Mordes geführt werden. Im Laufe des heutigen Donnerstags wird über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden.

Lesen Sie auch:
Der Tatort in Graz wurde abgeriegelt.
Mutter (20) geständig
Totes Baby auf Carportdach in Graz gefunden
30.09.2025

Am Gelände des LKH Graz, im Außenbereich der Geburtshilfe-Ambulanz, gibt es eine jederzeit zugängliche anonyme Babyklappe. Zudem bieten alle steirischen Krankenhäuser mit Geburtshilfeabteilungen die Möglichkeit einer anonymen Geburt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Graz
ObduktionMutter
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.290 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
227.497 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
192.965 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf