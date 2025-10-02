Obduktion: Säugling starb an Schädel-Hirn-Trauma

Bub erblickte nur kurz das Licht der Welt

Es sei davon auszugehen, dass der neugeborene Bub nur sehr kurz gelebt hat. Die Todesursache dürfte laut bisherigen Untersuchungen ein Schädel-Hirn-Trauma gewesen sein. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die wegen des Verdachts des Mordes geführt werden. Im Laufe des heutigen Donnerstags wird über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden.