Das passiert mit Franz Beckenbauers Vermögen

Gewissheit in der Frage nach dem Erbe von Fußball-Legende Franz Beckenbauer! Deutschen Medienberichten zufolge habe das Bezirksgericht Salzburg das Verlassenschaftsverfahren für beendet erklärt.
Demnach werde das Vermögen des „Kaisers“, bei dem es sich um einen Betrag im zweistelligen Millionenbereich handeln soll, zu jeweils einem Drittel an Beckenbauers Witwe Heidi und die beiden Kinder Francesca und Joel verteilt.
Immobilien in Salzburg und Kitzbühel
Seine älteren Kinder Thomas und Michael sowie die Familie des verstorbenen Sohnes Stephan seine bereits zu Lebzeiten Beckenbauers abgesichert worden, heißt es weiter. Neben dem finanziellen Vermögen zählen mehrere Immobilien – etwa ein Boots- und Badehaus in St. Gilgen, das Marienheim in Salzburg oder ein Geschäftshaus in Kitzbühel zum Besitz der verstorbenen Fußball-Ikone.
Beckenbauer ist am 7. Jänner 2024 nach zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen im Alter von 78 Jahren in Salzburg verstorben. Als aktiver Spieler hatte sich Beckenbauer zum Welt- und Europameister krönen können, auch als Bundestrainer eroberte der gebürtige Münchner die WM-Trophäe.
