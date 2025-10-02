Das passiert mit Franz Beckenbauers Vermögen

Immobilien in Salzburg und Kitzbühel

Seine älteren Kinder Thomas und Michael sowie die Familie des verstorbenen Sohnes Stephan seine bereits zu Lebzeiten Beckenbauers abgesichert worden, heißt es weiter. Neben dem finanziellen Vermögen zählen mehrere Immobilien – etwa ein Boots- und Badehaus in St. Gilgen, das Marienheim in Salzburg oder ein Geschäftshaus in Kitzbühel zum Besitz der verstorbenen Fußball-Ikone.