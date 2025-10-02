Doppelter Überfall: Betrunkene Räuber in Haft

Gleich zwei Überfälle innerhalb weniger Minuten sollen Mittwochvormittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von mehreren betrunkenen Männern verübt worden sein.
Die Männer versuchten laut Polizei zunächst eine Bank in der Hütteldorfer Straße auszurauben, kurz darauf versuchten sie es auch bei einer Trafik. In beiden Fällen bedrohten sie Angestellte mit einem Revolver und forderten Bargeld – flüchteten jedoch ohne Beute.
Keine Einvernahme möglich
Wenig später klickten die Handschellen: Zwei Verdächtige (40 und 43) wurden festgenommen. Bei ihnen fand die Polizei lediglich einen Spielzeugrevolver. Da beide Männer stark alkoholisiert waren – über zwei Promille -, konnten sie vorerst nicht einvernommen werden.
Zwei weitere Komplizen sind noch auf der Flucht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.
