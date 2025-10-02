Hier wird Greta Thunberg festgenommen

Die Passagiere der Gaza-Hilfsflotte würden in einen israelischen Hafen gebracht, teilte das Außenministerium am Mittwochabend auf X mit. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und ihre Begleiter seien „sicher und gesund“. Auf der Plattform veröffentlichte das Ministerium zudem ein Video, das Thunberg mit bewaffneten, maskierten Soldaten zeigt – einer von ihnen reicht ihr eine Wasserflasche.