Video zeigt:
Hier wird Greta Thunberg festgenommen
Nach eigenen Angaben hat Israel mehrere Schiffe der internationalen Gaza-Hilfsflotte aufgehalten, die Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen wollten. Unter den Festgenommenen befindet sich auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Ein Video zeigt ihre Festsetzung.
Die Passagiere der Gaza-Hilfsflotte würden in einen israelischen Hafen gebracht, teilte das Außenministerium am Mittwochabend auf X mit. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und ihre Begleiter seien „sicher und gesund“. Auf der Plattform veröffentlichte das Ministerium zudem ein Video, das Thunberg mit bewaffneten, maskierten Soldaten zeigt – einer von ihnen reicht ihr eine Wasserflasche.
Das Video der Festsetzung sehen Sie oben!
