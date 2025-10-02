Dieser Kaugummi erkennt Grippeviren frühzeitig

Am Produkt wird noch gefeilt

Derzeit wird der Kaugummi noch getestet. Man muss eine halbe Stunde warten, bis sich bei einer Grippe-Erkrankung der Thymiangeschmack einstellt. Bis das Wundermittel auf dem Markt kommt, wird es laut Experten noch etwa vier Jahre dauern. „Diese Strategie eröffnet neue Möglichkeiten für die weltweite Früherkennung und Bekämpfung der Influenza“, erklärte Lorenz Meinel von der Universität Würzburg, der das Team mit weiteren Experten aus Braunschweig und Köln leitet. Die Hoffnung der Wissenschaftler ist es, besser gegen Grippewellen vorgehen zu können.