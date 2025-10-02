Vorteilswelt
Fahndung läuft

Maskierte Männer überfallen Tankstelle in Wien

Wien
02.10.2025 12:13
Symbolbild
Symbolbild

Mitten in der Nacht zum Mittwoch ist es in Wien-Donaustadt zu einem spektakulären Raubüberfall gekommen. Mehrere maskierte Männer stürmten eine Tankstelle und forderten vom Kassierer Bargeld.

Mit gezückten Faustfeuerwaffen bedrohten sie gegen 2 Uhr den Mitarbeiter und forderten ihn auf, die Kasse zu leeren. Nachdem sie ihn mit dem Umbringen bedroht hatten, händigte der Mitarbeiter das Geld aus.

Räuber flüchtig
Die Täter ergriffen anschließend die Flucht in Richtung Industriestraße. Trotz einer großangelegten Sofortfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, gelang den Räubern die Flucht.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Hinweise auf die Täter werden derzeit geprüft.

Wien
