Maskierte Männer überfallen Tankstelle in Wien

ORF-Star Martin Thür kehrt ins Studio zurück
Nach 7 Monaten Pause
Mitten in der Nacht zum Mittwoch ist es in Wien-Donaustadt zu einem spektakulären Raubüberfall gekommen. Mehrere maskierte Männer stürmten eine Tankstelle und forderten vom Kassierer Bargeld.
Mit gezückten Faustfeuerwaffen bedrohten sie gegen 2 Uhr den Mitarbeiter und forderten ihn auf, die Kasse zu leeren. Nachdem sie ihn mit dem Umbringen bedroht hatten, händigte der Mitarbeiter das Geld aus.
Räuber flüchtig
Die Täter ergriffen anschließend die Flucht in Richtung Industriestraße. Trotz einer großangelegten Sofortfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, gelang den Räubern die Flucht.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Hinweise auf die Täter werden derzeit geprüft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.