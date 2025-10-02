Nur zwei Siege? „Die Halle war dafür gut besucht!“

Fürstenfelds Basketballer waren einmal die Nummer eins in Österreich! Meister, Cupsieger (2008, 2009), die Panthers hatten mächtig viel Biss. Mittlerweile fristen die Oststeirer ein sportliches Schattendasein in der Superliga – letzte Saison gipfelte die Unserie bei nur zwei Siegen. Jetzt soll Schritt für Schritt alles anders werden!
„Die Panthers gehören zu Fürstenfeld wie das Kernöl zur Steiermark“, steht auf der Website des Vereins zu lesen. Der sich mittlerweile ein neues – schwarz-oranges – Logo zugelegt hat. Und auch intern ist bei den Panthers viel umgekrempelt worden. „Wir haben den Vorstand neu aufgestellt, einen Beirat ins Leben gerufen – unser Netzwerk ist gewachsen“, so Pit Stahl, als früherer Langzeit-Trainer und jetziger Profi-Geschäftsführer DIE Konstante.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.