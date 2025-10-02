Nur zwei Siege? „Die Halle war dafür gut besucht!“

„Die Panthers gehören zu Fürstenfeld wie das Kernöl zur Steiermark“, steht auf der Website des Vereins zu lesen. Der sich mittlerweile ein neues – schwarz-oranges – Logo zugelegt hat. Und auch intern ist bei den Panthers viel umgekrempelt worden. „Wir haben den Vorstand neu aufgestellt, einen Beirat ins Leben gerufen – unser Netzwerk ist gewachsen“, so Pit Stahl, als früherer Langzeit-Trainer und jetziger Profi-Geschäftsführer DIE Konstante.