ORF-Star Martin Thür kehrt ins Studio zurück

Siebeneinhalb Monate war er von den Bildschirmen verschwunden, nun steht fest: ORF-Anchorman Martin Thür meldet sich zurück. Am Sonntag, dem 5. Oktober, präsentiert der 43-Jährige wieder die „ZIB 2“ auf ORF 2 – und das pünktlich zu einem politisch heißen Herbst.
Seit Februar 2025 hatte sich Thür aus privaten Gründen eine Auszeit genommen. Nun kehrt er mit spürbarer Vorfreude zurück: „Ich freue mich wieder sehr, ins ,ZIB 2‘-Studio zurückzukehren und den politisch spannenden Herbst journalistisch begleiten zu dürfen“, sagte Thür in einer ORF-Aussendung.
„Mit einer neuen Regierung, nationalen und globalen Krisen gibt es viel zu recherchieren und viele Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen.“
Während seiner Karenzzeit übernahmen Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger die Moderation der „ZIB 2“. ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger zeigte sich zufrieden mit dem Team: „Zimmermann und Lenglinger gehören schlicht zu den Besten ihrer Zunft.“ Dennoch wird man über die Rückkehr des Aushängeschilds Thür nun ebenso erfreut sein.
ORF-Star im großen „Krone“-Interview
Kurz vor der Bekanntgabe seiner Rückkehr gab der ORF-Anchorman der „Krone“-Journalistin Conny Bischofberger ein ausführliches Interview. Darin sprach er offen über die letzten Monate – über „Entzugserscheinungen“ ohne Studio, Konflikte mit der FPÖ, seine Liebe zu einer besonderen Haube im Stil Erwin Prölls und über seine Tischlerwerkstatt im Waldviertel, in der er während der Auszeit abschalten konnte.
