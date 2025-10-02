ORF-Star Martin Thür kehrt ins Studio zurück

ORF-Star im großen „Krone“-Interview

Kurz vor der Bekanntgabe seiner Rückkehr gab der ORF-Anchorman der „Krone“-Journalistin Conny Bischofberger ein ausführliches Interview. Darin sprach er offen über die letzten Monate – über „Entzugserscheinungen“ ohne Studio, Konflikte mit der FPÖ, seine Liebe zu einer besonderen Haube im Stil Erwin Prölls und über seine Tischlerwerkstatt im Waldviertel, in der er während der Auszeit abschalten konnte.