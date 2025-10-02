WSG holt ehemaligen Torjäger zurück nach Tirol

Der zuletzt vereinslose Linksfuß spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Wattener und war damals mit 18 Treffern zweitbester Torschütze der Fußball-Bundesliga. Danach lief der 25-Jährige unter anderem für Vitesse Arnheim, Ferencváros Budapest, Austria Lustenau, IFK Göteborg und Lyngby BK auf.