Zuletzt vereinslos

WSG holt ehemaligen Torjäger zurück nach Tirol

Bundesliga
02.10.2025 12:50
Baden Frederiksen ist zurück in Wattens.
Baden Frederiksen ist zurück in Wattens.(Bild: WSG Tirol)

Die WSG Tirol hat am Donnerstag neuerlich den dänischen Stürmer Nikolai Baden Frederiksen unter Vertrag genommen. 

0 Kommentare

Der zuletzt vereinslose Linksfuß spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Wattener und war damals mit 18 Treffern zweitbester Torschütze der Fußball-Bundesliga. Danach lief der 25-Jährige unter anderem für Vitesse Arnheim, Ferencváros Budapest, Austria Lustenau, IFK Göteborg und Lyngby BK auf.

Porträt von krone Sport
krone Sport
