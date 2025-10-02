Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln

Hinunterwürgen von heißer Nudelsuppe

Der internationale Hype rund um die Dämonenjägerinnen hat auch zu diversen Challenges in den sozialen Medien geführt. Die meisten davon sind harmlos, geht es doch um Tanzchoreografien und Liedern aus dem Film, die nachgemacht bzw. nachgesungen werden sollen. Doch das Hinunterwürgen von frisch aus der Mikrowelle herausgenommener Instant-Nudelsuppe (Ramen), wie in einer Szene des Films zu sehen ist, hat bereits zu einer Zunahme von Verbrennungen unter Kindern und Jugedlichen geführt, weiß Coleen Ryan, Verbrennungsspezialistin an der Shriners Children‘s Boston and Harvard Medical School.