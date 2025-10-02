Vorteilswelt
Umstrittenes KI-Video

Vance zu Rassismus-Vorwurf: „Wir haben Spaß dabei“

Außenpolitik
02.10.2025 12:55

Ein KI-generiertes Video mit Sombrero und Mariachi-Musik sorgt derzeit für einen politischen Eklat in den USA: Präsident Donald Trump verbreitete die Fälschung, die einen führenden Demokraten in mexikanischer Aufmachung zeigt – und erntet dafür massive Rassismusvorwürfe. Sein Vizepräsident JD Vance sieht das ganz anders – seine Reaktion nun für noch mehr Empörung.

0 Kommentare

US-Vizepräsident JD Vance hat Rassismusvorwürfe zu einem von Präsident Donald Trump verbreiteten Video abgeschmettert. „Ich finde das witzig“, kommentierte Vance am Mittwoch (Ortszeit) ein von Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Video, das Trump vor dem Hintergrund des Budgetstreits in den USA in sozialen Medien gepostet hatte. „Der Präsident macht Witze und wir haben Spaß dabei“, sagte Vance auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Demokraten mit Sombrero und Mariachi-Musik
Auf dem Video ist Hakeem Jeffries, der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, mit Schnurrbart und einem bunten Sombrero auf dem Kopf zu sehen.

Das Weiße Haus zeigt das rassistische KI-Video in Dauerschleife – Vance findet es „witzig“.
Das Weiße Haus zeigt das rassistische KI-Video in Dauerschleife – Vance findet es „witzig“.(Bild: EPA/SAMUEL CORUM POOL)

Neben ihm wettert sein ebenfalls KI-generierter Parteikollege Chuck Schumer über die Demokraten. „Niemand mag die Demokraten mehr“, heißt es etwa, „sogar Latinos hassen uns“. Hinterlegt ist das Video mit mexikanischer Mariachi-Musik.

Jeffries: „Verstecken Sie sich nicht hinter rassistischem Video“
Jeffries bezeichnete das Video als rassistisch. „Herr Präsident, wenn Sie das nächste Mal etwas über mich zu sagen haben, verstecken Sie sich nicht hinter einem rassistischen und gefälschten KI-Video“, sagte Jeffries am Dienstag während einer Rede im Kapitol.

Demokrat kontert mit eigenem KI-Video
Am Mittwoch konterte er selbst mit einem KI-Video, in dem Vance mit aufgedunsenem Gesicht und langen lockigen Haaren zu sehen ist. „JD Vance glaubt, wir würden wegen eines Sombrero-Memes vor dem republikanischen Angriff auf das Gesundheitswesen einknicken“, schrieb er. „Das wird nicht passieren, Bro.“

Shutdown als Hintergrund
Hintergrund des Schlagabtausches ist der Streit um den US-Haushalt. Seit Mittwoch ist ein Teil der Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können.

In der Praxis bedeutet dies, dass viele Bundesbehörden ihre Arbeit stark einschränken und nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen können. Beide Seiten machen sich gegenseitig für den „Shutdown“ verantwortlich.

Lesen Sie auch:
Das Scheitern der Budgetverhandlungen hat erstmals seit rund sechs Jahren wieder einen ...
Nutzt Budgetstreit
Trump kappt Finanzierung gegnerischer Projekte
02.10.2025
USA haben kein Budget
Trump-Regierung begab sich in den „Shutdown“
01.10.2025

Video lief in Dauerschleife im Weißen Haus
„Ich verspreche Ihnen feierlich, dass die Sombrero-Memes aufhören werden, wenn Sie uns helfen, die Regierungsgeschäfte wieder aufzunehmen“, sagte Vance weiter. Wie die „Washington Post“ berichtet, wurde das KI-Video im Anschluss in Dauerschleife im Presseraum des Weißen Hauses abgespielt.

