Achtung, Falle: Wo man bei Vertrag aufpassen muss

Zwei Kärntner stehen an der Theke und besiegeln zu später Stunde per Handschlag eine Vereinbarung, an die sich nach dem Aufwachen nicht mehr beide Parteien erinnern und halten wollen. Gilt das trotzdem? Handelt es sich hier um einen Vertrag? Und was, wenn der 13-jährige Sprössling heimlich ein Online-Abo abschließt?