Nach Vollbremsung soll der neue Höhenflug starten

Formel 1: Der Vorjahressieger hat schon Bedenken
„Eine Bedrohung“
Nicht nur beim 1:3 im Wiener Derby landete Rapid „unsanft“ – auch bei der Ankunft in Posen. Heute muss die Truppe von Coach Peter Stöger beim Start in die Ligaphase der Conference League eine enorme polnische Wucht aushalten. Ein Stammspieler blieb angeschlagen in Wien, wird heute fehlen.
Die „Krone“ berichtet aus Posen
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.