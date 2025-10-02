Auto stürzt 30 Meter über steiles Gelände ab

Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Längenfeld, Tumpen, Umhausen und andere Blaulichtorganisationen am Mittwoch in Tumpen im Tiroler Ötztal! Ein Pkw war von einem Forstweg abgekommen und abgestürzt. Die drei Insassen hatten Glück im Unglück.
Zu dem Einsatz kam es kurz nach 17 Uhr. Ort des Geschehens war der Forstweg in Richtung Tumpner Alm. „Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache rund 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. Offenbar hatten die drei Insassen einige Schutzengel an Bord.
Die Freiwillige Feuerwehr Längenfeld
Auch Notarzthubschrauber im Einsatz
„Sie konnten das Auto eigenständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt.“ Neben der Freiwilligen Feuerwehr Längenfeld standen auch die beiden Freiwilligen Feuerwehren Tumpen und Umhausen, die Bergrettung Umhausen, die Polizei, ein Notarzthubschrauber und der Rettungsdienst im Einsatz. Mittels Seilwinde wurde das beschädigte Fahrzeug geborgen.
