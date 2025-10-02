Auto stürzt 30 Meter über steiles Gelände ab

Zu dem Einsatz kam es kurz nach 17 Uhr. Ort des Geschehens war der Forstweg in Richtung Tumpner Alm. „Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache rund 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. Offenbar hatten die drei Insassen einige Schutzengel an Bord.