Warum Autozulieferer Jobabbau auf 2026 verschiebt

Im April diesen Jahres traf die Nachricht die Belegschaft von Hella Fahrzeugteile Austria – einem 100-prozentigen Tochterunternehmen des internationalen Autozulieferers Forvia Hella – am Standort Großpetersdorf im Burgenland wie ein Schlag ins Gesicht: bis 2027 sollen 225 der rund 400 Arbeitsplätze gestrichen werden – ein Einschnitt, der in der Belegschaft für viel Unsicherheit, Angst und Sorgen hinterließ.