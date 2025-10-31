„Wette, dass es auch KI-EU-Kommissar geben wird“

Ganz anderes hört man aus den Reihen der Opposition. Der Chef der Demokraten, der ehemalige Präsident und Premierminister Sali Berisha, bezeichnete die KI als „totalen Bluff“. Diella habe überhaupt keine Funktion gegen Korruption oder für mehr Transparenz. „Nur diejenige, andere davon zu überzeugen, dass Edi Rama etwas gegen Korruption tut“, sagte Berisha. Das ganze System sei eine einzige Geldverschwendung gewesen und habe sieben Millionen Euro gekostet.