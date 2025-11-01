Respekt vor Toten essenziell für Frieden in Europa

„Wenn es in Europa jetzt aufgrund der kriegerischen Ereignisse in der Ukraine und dem Nahen Osten einen Waffenstillstand gibt, der hält, gibt es das Bestreben der EU, sich in der Verteidigung und Resilienz in allen Facetten stärker zu widmen“, erklärt Rapatz gegenüber der „Krone“. In diesem Kontext komme der überparteiischen Kriegsgräberfürsorge größere Bedeutung zu. „Wie gehen wir mit unseren Toten um? Mit den namenlosen? Wie ist da unsere Kultur? Das ist eine wesentliche Aufgabe in unserem Wertekanon und das, was uns so sehr von Russland abgrenzt.“ Derzeit werde zudem eine steigende Wissbegier in Bezug darauf beobachtet, was mit Kriegsopfern passiert ist und wo sie liegen, so der Brigadier. Gerade rund um Allerheiligen befassten sich Familien mehr mit dem Schicksal während Kampfhandlungen gefallener Verwandter. Auch hier ist der Verein behilflich: Aufgrund seiner guten Vernetzung wie auch dank der Unterstützung der Österreichischen Botschaft können sich Interessierte mit Anfragen melden.