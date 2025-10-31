Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urteil in Deutschland

Preiserhöhung für Amazons Prime-Kunden unwirksam

Web
31.10.2025 07:15
Amazon betonte, Kunden transparent und im Einklang mit geltendem Recht über die Änderungen der ...
Amazon betonte, Kunden transparent und im Einklang mit geltendem Recht über die Änderungen der Prime-Gebühr informiert zu haben.(Bild: stock.adobe.com/ Claudio Divizia)

In einem Rechtsstreit um Preiserhöhungen hat Amazon eine weitere Niederlage erlitten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärte eine Preisanpassungsklausel für das deutsche Prime-Mitgliedsprogramm für unwirksam. 

0 Kommentare

Die Entscheidung ist bisher nicht rechtskräftig. Amazon kündigte an, das Urteil „gründlich prüfen und gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte einlegen“ zu wollen. Das Unternehmen betonte, man habe Kundinnen und Kunden transparent und im Einklang mit geltendem Recht über die Änderungen der Prime-Gebühr informiert.

  Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Bereits im Jänner 2025 hatte das Landgericht Düsseldorf die Klausel für unzulässig erklärt. Amazon legte dagegen Berufung ein.

Preissteigerung um bis zu 30 Prozent
In dem Verfahren ging es um eine Klausel in den Prime-Teilnahmebedingungen. Amazon hatte sich dabei im Jahr 2022 selbst ein Recht zur Preiserhöhung zugesprochen, ohne die Kundinnen und Kunden ausdrücklich um deren Zustimmung zu bitten.

Lesen Sie auch:
1,5 Milliarden Dollar sollen an schätzungsweise 35 Millionen geschädigte Prime-Kunden ...
„Kein Eingeständnis“
Amazon legt Prime-Streit mit Milliardenzahlung bei
26.09.2025

Seit September 2022 zahlen Prime-Kunden bei jährlicher Abrechnung 89,90 statt 69 Euro, bei monatlicher Zahlung 8,99 statt 7,99 Euro. Im Gegenzug bietet der Dienst unter anderem schnelleren und kostenlosen Versand. Amazon begründete die Preiserhöhung damals mit gestiegenen Kosten.

Welche Folgen hat die Entscheidung für Kunden?
Laut Verbraucherzentrale können Kundinnen und Kunden auf Grundlage des Urteils Amazon zur Rückzahlung der zu viel gezahlten Beträge auffordern. Die Organisation will mit einer Sammelklage durchsetzen, dass der Online-Händler die damalige Preiserhöhung zurücknimmt und die Differenz an die Kundschaft zurückzahlt. Eine Klage ist allerdings bisher nicht eingereicht, erst danach können sich Betroffene im Klageregister eintragen.

Eine Preiserhöhung ohne ausdrückliche Zustimmung der Kunden sei unzulässig, sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW. Unternehmen dürften Preise für laufende Verträge nicht nach Belieben anpassen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nvidia-CEO Jensen Huang, der bei öffentlichen Auftritten gerne Lederjacke trägt, ist ...
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
„Krone“ vor Ort: Microsoft zieht in Newport bei den Briten ein riesiges schlauchförmiges ...
Krone Plus Logo
Mega-Baustelle Newport
Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz
Könnte in Zukunft nicht nur als Sportgerät eine gute Figur machen: der Jetson One
Krone Plus Logo
Fliegen wie „Jetsons“
So will Start-up private Luftfahrt revolutionieren
Trumps Söhne Donald Trump Jr. und Eric sind groß im Geschäft mit Kryptowährungen, aber auch ...
Krone Plus Logo
Umstrittene Partner
Wie der Trump-Clan mit Kryptogeld Milliarden macht
Überzeugendes Gesamtpaket: XGIMIs Horizon 20 Max
Krone Plus Logo
4K-Laser-Beamer
Horizon 20 Max: XGIMIs bislang hellste „Leuchte“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
132.599 mal gelesen
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
96.942 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
93.377 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Web
Urteil in Deutschland
Preiserhöhung für Amazons Prime-Kunden unwirksam
Kehrtwende
Universal Music gibt Songs für KI-Training frei
Pilotprojekt ab 2027
EZB peilt Einführung des digitalen Euro 2029 an
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
Meta, Microsoft & Co.
KI-Boom lässt bei US-Techfirmen Gewinne sprudeln

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf