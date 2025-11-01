„Schicksalsspiel? Davon möchte ich nicht sprechen“

Am Samstag empfängt das noch sieglose Bundesliga-Schlusslicht GAK die Altacher. Zuvor sprach Obmann Rene Ziesler mit der „Krone“ über die Stimmung im Verein, einen möglichen Trainerwechsel, ob sich der Klub einen solchen überhaupt leisten könnte, was ihm bisher besonders aufgefallen ist und was trotz der Krise positiv stimmt.