Prügelorgien, Böller: Halloween-Party abgebrochen

Polizeieinsätze im Stundentakt

Gegen 22 Uhr wurde ein Jugendlicher mit einem heftigen Faustschlag gegen den Kopf niedergestreckt. Eine Stunde später wurde einem 18-Jährigen mehrmals eine Bierflasche über den Kopf gezogen, wodurch das Opfer eine Rissquetschwunde über dem linken Auge erlitt. Und um 1 Uhr wurde ein 19-Jähriger im Zuge eines Handgemenges auf den Boden geschleudert. Danach bekam der junge Mann noch mehrere Tritte gegen den Kopf verpasst!