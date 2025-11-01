Vorteilswelt
Reißleine gezogen

Prügelorgien, Böller: Halloween-Party abgebrochen

Tirol
01.11.2025 10:26
Viel zu tun hatte die Polizei in der Halloween-Nacht in Alpbach in Tirol.
Viel zu tun hatte die Polizei in der Halloween-Nacht in Alpbach in Tirol.

Raue Sitten herrschten bei einer Halloween-Party im Tiroler Unterland: Gleich mehrmals musste die Polizei aufgrund von Schlägereien anrücken. Nach Mitternacht wurde die Veranstaltung abgebrochen. Es gab mindestens fünf Verletzte. Vor dem Gebäude wurden dann noch Böller gezündet – auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gerieten ins Visier.

Es sollte ein rauschendes Gruselfest werden – so mancher machte den friedlichen Geistern, Zombies, Hexen und Co. aber einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Eine Halloween-Party im Tiroler Alpbach (Bezirk Kufstein) lief komplett aus dem Ruder. Gleich dreimal musste die Polizei aufgrund von Schlägereien anrücken.

Polizeieinsätze im Stundentakt
Gegen 22 Uhr wurde ein Jugendlicher mit einem heftigen Faustschlag gegen den Kopf niedergestreckt. Eine Stunde später wurde einem 18-Jährigen mehrmals eine Bierflasche über den Kopf gezogen, wodurch das Opfer eine Rissquetschwunde über dem linken Auge erlitt. Und um 1 Uhr wurde ein 19-Jähriger im Zuge eines Handgemenges auf den Boden geschleudert. Danach bekam der junge Mann noch mehrere Tritte gegen den Kopf verpasst!

Im Einvernehmen mit der Exekutive beendete der Veranstalter die Halloween-Party vorzeitig.

Veranstalter zog die Reißleine
Nach dem dritten Polizeieinsatz zog der Veranstalter schließlich die Reißleine. „Im Einvernehmen mit der Exekutive beendete dieser die Veranstaltung vorzeitig“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Aggressiv gegenüber Feuerwehr und Polizei
Für einen „geordneten Abstrom“ der Besucher sorgten mehrere Polizeistreifen. Doch auch das verlief nicht reibungslos. „Am Vorplatz wurden mehrere Böller gezündet. Die Person konnte identifiziert und nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt werden. Eine weitere Person verhielt sich gegenüber Feuerwehr und Polizei aggressiv und wird nach dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt“, so die Ermittler weiter.

Im Nachhinein hätten sich noch zwei weitere Opfer von Körperverletzungen bei der Polizei gemeldet – Männer mit einer Kopf- bzw. Knieverletzung. Insgesamt wurden fünf Verletzte mit der Rettung in die Krankenhäuser Kufstein und Schwaz eingeliefert. Weitere Erhebungen sind im Gange.

In Reutte kam es auf einer Veranstaltung zur Attacke (Symbolbild).
Opfer (22) im Spital
Blutige Halloween-Party: Attacke mit Bierflasche
01.11.2025

Bierflaschen-Attacke auf Gruselparty
Zu einer wilden Attacke war es in der Halloween-Nacht auch in Reutte im Tiroler Außerfern gekommen. Ein 22-jähriger Deutscher bekam im Zuge eines Streits von einem Einheimischen (38) eine Bierflasche über den Kopf gezogen. Der Verletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

