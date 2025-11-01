Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nationalfeiertag

Die FPÖ verteidigt ihren „Tag der Fahne“

Innenpolitik
01.11.2025 11:00
Niederösterreichs Vizelandeshauptmann Udo Landbauer von der FPÖ lud mit seiner Partei zum „Tag ...
Niederösterreichs Vizelandeshauptmann Udo Landbauer von der FPÖ lud mit seiner Partei zum „Tag der Fahne“, den es seit den 1960er-Jahren nicht mehr offiziell gibt.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Vergangenen Sonntag feierte Österreich 70 Jahre Neutralität. Der 26. Oktober ist seit 1965 darauf basierend der Nationalfeiertag. Und löste den „Tag der Fahne“ ab, den es ab 1956 gab.

0 Kommentare

Die FPÖ hat diesbezüglich offenbar teils noch nostalgische Anflüge. Zum Nationalfeiertag luden NÖ-Vizelandeshauptmann Udo Landbauer und Kameraden zum „Tag der Fahne“ in Korneuburg. Das wirkte für manche durchaus befremdlich, zumal dieser Tag ja seit Jahrzehnten nicht mehr offiziell begangen wird. Haben die Blauen schlichtweg auf diversen Plakaten auf das Wort „Nationalfeiertag“ vergessen oder bewusst darauf verzichtet?

Lesen Sie auch:
Herbst 1953: Im Grenzgebiet zu Niederösterreich wird ein Kontrollposten der Alliierten ...
Krone Plus Logo
Expertin blickt zurück
Ein rot-weiß-roter Festtag mit weiß-grünen Tupfern
26.10.2025

Die FPÖ sieht eine völlig absurde künstliche Aufregung. „Rot-weiß-rote Fahnen, Blasmusik und geselliges Beisammensein – das war der ,Tag der Fahne‘.“ Landbauer: „Das Empörungsorchester kann noch so laut aufspielen. Wir lassen uns die Liebe zu Österreich von niemandem madig machen. Am Nationalfeiertag die Fahne hochzuhalten, ist für viele selbstverständlich. Wir sind stolz auf dieses Land, unsere Freiheit und die Neutralität.“

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
148.856 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
105.283 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
104.764 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
Krach mit Baukonzern
Ungarns Minister tobt: Strabag soll verschwinden
Ausnahmezustand in USA
Trump prahlt vor „Shutdown“-Schicksalstag mit Bad
Sowjet-Gräber in Ö
Respekt vor Toten essenziell für Frieden in Europa
Nationalfeiertag
Die FPÖ verteidigt ihren „Tag der Fahne“
Wer profitieren könnte
Neue US-Atomwaffentests? Was Trump im Weg steht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf