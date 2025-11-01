Die FPÖ verteidigt ihren „Tag der Fahne“

Die FPÖ sieht eine völlig absurde künstliche Aufregung. „Rot-weiß-rote Fahnen, Blasmusik und geselliges Beisammensein – das war der ,Tag der Fahne‘.“ Landbauer: „Das Empörungsorchester kann noch so laut aufspielen. Wir lassen uns die Liebe zu Österreich von niemandem madig machen. Am Nationalfeiertag die Fahne hochzuhalten, ist für viele selbstverständlich. Wir sind stolz auf dieses Land, unsere Freiheit und die Neutralität.“