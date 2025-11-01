Die FPÖ verteidigt ihren „Tag der Fahne“

Vergangenen Sonntag feierte Österreich 70 Jahre Neutralität. Der 26. Oktober ist seit 1965 darauf basierend der Nationalfeiertag. Und löste den „Tag der Fahne“ ab, den es ab 1956 gab.
Die FPÖ hat diesbezüglich offenbar teils noch nostalgische Anflüge. Zum Nationalfeiertag luden NÖ-Vizelandeshauptmann Udo Landbauer und Kameraden zum „Tag der Fahne“ in Korneuburg. Das wirkte für manche durchaus befremdlich, zumal dieser Tag ja seit Jahrzehnten nicht mehr offiziell begangen wird. Haben die Blauen schlichtweg auf diversen Plakaten auf das Wort „Nationalfeiertag“ vergessen oder bewusst darauf verzichtet?
Die FPÖ sieht eine völlig absurde künstliche Aufregung. „Rot-weiß-rote Fahnen, Blasmusik und geselliges Beisammensein – das war der ,Tag der Fahne‘.“ Landbauer: „Das Empörungsorchester kann noch so laut aufspielen. Wir lassen uns die Liebe zu Österreich von niemandem madig machen. Am Nationalfeiertag die Fahne hochzuhalten, ist für viele selbstverständlich. Wir sind stolz auf dieses Land, unsere Freiheit und die Neutralität.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.