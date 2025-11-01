„Zitter immer noch!“ Tagger erstmals in WTA-Finale

„Sehr genossen“

„Es ist grad recht schwer zu reden, ich zittere immer noch. Es war ein wirklich hartes Comeback. Aber ich bin sehr gut damit umgegangen“, erklärte Tagger noch auf dem Court. „Es war ein tolles Match und auch das Publikum war super. Ich habe es sehr genossen.“ Wenn man sie vor dem Turnier gefragt hätte, ob ein Finale möglich wäre, hätte sie dies für zu früh eingestuft. „Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich kann es nicht erwarten, morgen hier zu spielen“, sagte die Osttirolerin. Sie bedankte sich auch bei Trainerin Francesca Schiavone. „Ich schätze es so sehr, dass sie jeden Tag an meiner Seite ist.“