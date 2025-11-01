Luegers schiefe Optik: „Krone“ hat jetzt Gutachten

Das 20 Meter hohe Denkmal mit einer vier Meter hohen Bronzefigur von Karl Lueger (1844–1910) am Stubentor sorgt seit Jahren für Debatten. Der frühere Wiener Bürgermeister gilt als „Begründer des modernen Antisemitismus“. Immer wieder wurde von Kritikern eine Entfernung gefordert. Auch eine Umbenennung stand im Raum. Schlussendlich hat sich die Idee von Architekten Klemens Wihlidal durchgesetzt. Das Denkmal soll um 3,5 Grad geneigt werden, um den „Anspruch der Monumentalität“ zu brechen.