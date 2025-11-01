Vorteilswelt
ÖHB feiert 100 Jahre

Festtag voller Premieren und „geiler Show“

Handball
01.11.2025 12:30
Fast ein Jahr nach dem letzten Team-Einsatz zurück: Kapitän Niko Bilyk.
Fast ein Jahr nach dem letzten Team-Einsatz zurück: Kapitän Niko Bilyk.(Bild: GEPA)

Österreichs Handballbund feiert seinen 100. Geburtstag – mit einem ganzen Tag voller Programm! Das Highlight am Samstag steigt nach dem Legendenmatch. Da treffen Kapitän und Rückkehrer Bilyk erstmals in der neuen Sport Arena Wien auf Ungarn. Und das bei der Premiere von Neo-Teamchef Romero.

Eine besondere Bühne. Mit vielen Highlights und Stars – Handball-Österreich feiert am Samstag „100 Jahre ÖHB“. Schauplatz des Events: Die neue Sport Arena Wien – jene schmucke Halle beim Happel-Oval, wo nach dem Legendenspiel ab 18 Uhr gegen Ungarn das erste Ländermatch steigt. Vor vollen Rängen mit 3000 Fans!

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
