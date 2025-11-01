NBA: Gilgeous-Alexander wurde Einbruchsopfer

Täter geflüchtet

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge konnten die Verdächtigen flüchten, bevor die Polizei eintraf. Festnahmen gab es nach Auskunft der Polizei bisher nicht. Der Vorfall fügt sich in eine Reihe von Einbrüchen bei prominenten Sportlern in den vergangenen Monaten ein. Zu den Opfern gehörten auch die NFL-Stars Patrick Mahomes, Travis Kelce und Joe Burrow sowie der NBA-Star Luka Doncic. Erst im Februar dieses Jahres wurden sieben mutmaßliche Mitglieder einer südamerikanischen Diebesbande wegen Verbindungen zu diesen Einbrüchen festgenommen.